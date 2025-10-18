Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den BSV 79 Magdeburg mit 5:3 (3:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Marcus Schlüter schoss und traf in Minute 45. Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine echte Gefahr stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze schoss und traf in Minute 66 ein weiteres Mal. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Nsangou versenkte den Ball in der 81. Minute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Taube, Schäfer, Wöhler (77. Möser), Vasükov (73. Hanke), Marth, Peukert, Schulze (70. Thorand), Kloska, Fritz

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Nsangou, Ellrich, Bansemer, Kasper, Hilgendorf (77. Bielau), Klinzmann, Krüger, Ngou, Nsien (37. Baumann), Gröschner

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48