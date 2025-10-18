Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg heimste der SV Liesten 22 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Nach lediglich 14 Minuten schoss Paul Langer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

Minute 42 SV Liesten 22 und TuS Wahrburg im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzwedeler zu entscheiden (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Müller (90. Beck), Luckmann (87. Häusler), Langer (62. Hackfurt), Zurleit (61. M. J. Czaplinski), O. A. Czaplinski, Glameyer, V. B. Mateev, Paul, Bastian (59. Subke), F. B. Mateev

TuS Wahrburg: Henschel – Assmann, Schlegel, Heyder, Radelhof, Burghard, Heim (67. Aslih), Schnee, Klipp, Salemski, Rundstedt (67. Rieke)

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55