Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer besiegten die Gäste aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe führt mit 2:0 – 50. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Patrick Huch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Möringer erlangte (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Uchtspringer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Pagels (59. Wolter), Adam, Staykovski, Stoppa, Rostomyan (71. Kölsch), Klukas (90. Lübke), S. Ziesmann, Brinkmann (83. Wiemann), Bosse, Schadow

Möringer Sportverein: Bauer – Bünnig (80. Eggert), Schilling, Müller, Täger, Wendt, Kumpe (65. Prüfer), Köppe, Schönburg, Huch (86. Bade), Hutsu

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217