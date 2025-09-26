Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Partie gegen den FC Eintracht Köthen am vergangenen Freitag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Alhassana Diawara (FC Eintracht Köthen) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (10.). Die Köther legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 17. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Kallenbach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (74.). Damit war der Erfolg der Köther entschieden. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Dinter), Wittmann, Dragon (60. Ranft), Troitzsch, Lindenhahn, A. Kleinert, Öder, Balbach, M. Kleinert

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik (90. Al-Ghashm), Finze, Ishchenko (87. Abou), Kallenbach, Winter (76. Dannenberg), Becker, Marschall (65. Fritsch), Diawara (36. Passou Bitalounani), Räber Cruz, Paquo

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30