Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ der SV Seegrehna am Freitag Sportstätte Gebrüder Grabsch in Wittenberg. Der TuS Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Wittenberg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Marcus Furchner hat am Freitag vor 117 Zuschauern in Sportstätte Gebrüder Grabsch ganze sechs Tore kassiert. Die Partie endete 0:6 (0:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Marc-Lucas Buschmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Davey-Jerome Richter den Ball ins Netz.

SV Seegrehna sieht sich 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ralf Steffens im gegnerischen Tor. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Willi Veith Böhme den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:6 ausbaute (74.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Jäckel, Kruse (46. Weise), J. Ruprecht, Trenkel, Schüler, Gäbelt, Krüger, Stark, Geißler, Böhme (61. F. Ruprecht)

TuS Kochstedt: Jeßner – Richter (76. Karbath), Krüger, Ihbe, Böhme, Buschmann (68. Denell), Resetaritz, Hensen (76. Krieg), Zabel, Landgraf (56. Hein), Strokosch (56. Streuber)

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117