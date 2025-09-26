Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 2:8 (0:5) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Der Nienburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Der SV Lok Aschersleben und der Nienburg haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:8 (0:5).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Julien Dean Rosenberger für Nienburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

SV Lok Aschersleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – 30. Minute

Die Nienburger erhöhten noch einmal. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Gefährlich wurde es für die Nienburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:6. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Dean Haisch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:8 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Nienburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Y. Ivanchenko (30. Thon), Böckler, Gurr, Z. Ivanchenko, Stemmler (46. Fricke), Stopin, Breyer, Miroshnichenko, Block, Göring

Nienburg: Lenz – Ziebell (84. Luckau), Brett (46. Kahlo), Unser (46. Kasties), Schielke (30. Kinzelt), Lorenz, Rückriem, Skibbe, Rosenberger, Haisch, Stöhr

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48