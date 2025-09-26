Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg fuhr der TuS Schwarz-Weiß Bismark am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Bismark/MTU. Nach haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg am Freitag 3:2 (1:2) getrennt. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem klaren Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Schiri Fabian Kopecki (Rochau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jamie Noel Kuster für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Mohamed Traore erzielt.

TuS Schwarz-Weiß Bismark sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Hildebrandt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bismark sicherte (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Schulze, Haberkorn, Nikolai, Pietsch, Buchholz, Jubert (32. Storbeck), Kalbe, Hildebrandt, Seeger, Schmidt

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Younesi (60. Bostani), Alabdullah, Traore, Wilke, Bode, Franke, Khalaf, Kuster, Bajaha, Solomon

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51