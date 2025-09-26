Eine bittere Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Die Köther legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Kallenbach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (74.). Damit war der Erfolg der Köther entschieden. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Richter (46. Dinter), Öder, Dragon (60. Ranft), Balbach, Lindenhahn, A. Kleinert, M. Kleinert, Wittmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara (36. Passou Bitalounani), Dzwonik (90. Al-Ghashm), Winter (76. Dannenberg), Räber Cruz, Finze, Kallenbach, Ishchenko (87. Abou), Becker, Paquo, Marschall (65. Fritsch)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30