Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer waren den Gästen aus Rossau mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Spieler Nummer 21 für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Uchtspringer legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Michael Adam der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

45. Minute: SV Medizin Uchtspringe baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Manuel Stoppa den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Uchtspringer gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Medizin Uchtspringe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Rossauer SV

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Adam, Staykovski, Kölsch (71. Nabizade), Klukas (90. Wojahn), Rostomyan (80. Wiemann), Stoppa, Pagels, Schadow, Gerhardt (66. Lübke)

Rossauer SV: Benecke – Rieger, Wilhelm, Elling, Baik, Henel, Brünicke (87. Worsch), Hannemann, Nowack, Ziems, Noack

Tore: 1:0 (29.), 2:0 Michael Adam (45.), 3:0 Manuel Stoppa (90.+2); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 79