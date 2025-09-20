Der SV Viktoria Uenglingen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Uenglingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jacob Engler den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen und SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 34

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Hunnius den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (88.). Damit war der Sieg der Stendaler entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – C. Ahrendt, Pfeiffer, D. Ahrendt, J. Hunnius, Arndt (67. Dräger), S. Hunnius, Jandt, B. Hunnius, Bierstedt, Müller-Bollenhagen

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Daries, Lamprecht, Mertens, Wiegmann, Grabau, Bock, Engler, Bock

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43