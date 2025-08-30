Eine Niederlage für den SV Viktoria Uenglingen besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 07 Klötze I mit 2:3 (1:2).

Stendal/MTU. Der SV Viktoria Uenglingen und der VfB 07 Klötze I haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Christian Müller-Bollenhagen für Uenglingen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler konterten in der 27. Minute. Diesmal war Erik Marco Lehmann der Torschütze.

SV Viktoria Uenglingen und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Es blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Frederic Lange (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Müller-Bollenhagen, Bierstedt, Arndt, Paulsen, D. Ahrendt, C. Ahrendt (77. Dräger), Pfeiffer, J. Hunnius (39. Kreisel), Jandt, B. Hunnius

VfB 07 Klötze I: Reek – Maihack (72. Dannies), Lange, Mangrapp (14. Banse), Gose (82. Michel), Homeier, Lehmann, Fuhrmann, Mühl, Gase (82. Dannies), Wißwedel

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66