Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). In der zweiten Halbzeit setzte Klötze noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Homeier.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt einmal Gelb. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Erik Marco Lehmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (75.). Damit war der Sieg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Homeier, Wißwedel, Dannies, Gase, Lange, Fuhrmann, P. Homeier, Mühl, Hetfleisch (75. Banse), Lehmann (86. Maihack)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lenz, Teßmer, Reiner, Wannagat, Kurpiers, Peters, Roitsch, Wulfänger, Lübke, Bergener

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45