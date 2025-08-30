Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Osterweddinger SV und die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag auseinander gegangen. 118 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Osterweddingen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 21

Zu Beginn der ersten Spielhälfte schon fiel der letzte Treffer der Partie, als Oskar Yannik Schulze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Schulze, Reuter (75. Loof), Magel (54. Falkenberg), Nakoinz, Müller (78. Hübler), Iser, Herrmanns, Dziobek, Koch, Barkowski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche, Sachs, Karbe, Jentzsch, Rölke (78. Kloska), Rick, Thiele (59. Nord), Pilz, Moratschke (64. Eurich), Kloska

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118