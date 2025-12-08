Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Montag endete das Spiel zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Unentschieden.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (52.). Nach kurzer Zeit verspielten die Hausherren ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Bennet Rico Fähse den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 72 SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Kühn, Meyer, Skorsetz, Gropius, Tamaan (78. Ebeling), Stridde, Grzenda, Seegers, Zoll, Lücke

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (46. Moratschke), Jentzsch, Fähse, Küllmey (82. Eurich), Rieche (76. Friedhoff), Eickhoff (46. Franke), Rick, Kloska, Sachs, Kloska (29. Karbe)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65