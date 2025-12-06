Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

1:3 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Stern und Eilsleben ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Ole Stolte für Eilsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (9.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Spilgies den Ball ins Netz (12.).

Roter Stern Sudenburg und Eilslebener SV – 1:1 in Minute 12

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Sacher den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Schimmelpfennig, Graupner, Riedel (60. Gläser), Pakebusch, Abraham (75. Weber), Moushfiq (60. Henkel), Böttcher (75. Janik), Wildenhof, Spilgies (60. Zen Al Abeden)

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Jakobs, Badeleben (62. Badeleben), Reber, Sengewald, Falk (62. Stotmeister), Stolte (60. Gerhardt), Hasse (85. Weber), Sacher, Hampel (75. Roloff)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60