Ergebnis 17. Spieltag 1:6 – BSV 79 Magdeburg erleidet deutliche Niederlage gegen TSV Niederndodeleben
Eine herbe Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).
Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem TSV Niederndodeleben verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:6 (1:2).
In Minute 11 schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.
1:1 für BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben – 28. Minute
Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 17
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden. Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben
BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Spiering, Wolde, Ngou, Klinzmann (24. Njonou), Hartwig, Mittag, Gröschner, Kokert (80. Nsien), Hilgendorf (73. Bansemer), Ellrich
TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Biermanski, Schott, Farkas (56. Dreiling), Müller (73. Bittner), Husnik (67. Gottschalk), Ferl (67. Mai), Ahlemann, Komorous (73. Klein), Jebsen
Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53