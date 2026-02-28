Eine herbe Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

In Minute 11 schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

1:1 für BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben – 28. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden. Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Spiering, Wolde, Ngou, Klinzmann (24. Njonou), Hartwig, Mittag, Gröschner, Kokert (80. Nsien), Hilgendorf (73. Bansemer), Ellrich

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Biermanski, Schott, Farkas (56. Dreiling), Müller (73. Bittner), Husnik (67. Gottschalk), Ferl (67. Mai), Ahlemann, Komorous (73. Klein), Jebsen

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53