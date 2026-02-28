Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 91 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt geschlagen geben musste.

Grimma/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Edhem Hujdurovic (VfB Germania Halberstadt) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Daniel Heinrich den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Minute 52: FC Grimma liegt 0:2 zurück

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Grzega (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Katzenberger, Tröger, Vogel, Mattheus, Kind, Janz, Pistol, Rieger (75. Schulze), Werner, Spreitzer

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Hujdurovic, Zeidler, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Stobbe, Hackethal, Grzega (84. Arnold), Rust, Boateng (70. Huber), Heinrich

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91