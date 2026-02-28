Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Samstag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

0:2 – SV Blau-Weiß Zorbau verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSC Weißenfels

Zorbau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Felix Schneider (SSC Weißenfels) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück – Minute 80

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Andrii Zozulia (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Omerovic (70. Maier), Campbell, Engl (86. Jose Malu), Seidel (70. Beer), B. Strauchmann, L. E. Hein (83. Bisultanov), Erdmann, Bondarenko, De Pinho Gomes (67. Sothen), Neuhaus

SSC Weißenfels: Magul – Schumann, Dierichen, Puphal, Raßmann (73. Hafkesbrink), Purrucker (16. Schneider), Necke, Kopp (63. Koch), Koch (80. Luib), Zozulia (84. Beyer), Zerbe

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480