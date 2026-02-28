Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 68 Zuschauer waren live dabei.

Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Landsberger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Christopher Kleeblatt kam rein für Benjamin Rappe und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (87.). Damit war der Sieg der Landsberger gesichert. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler, Stryjakowski (67. George), Hampel, Berbig (31. Dammering), Rappe (67. Kleeblatt), Scheller (88. Stephan), Darmochwal, Voß, Madalschek, Diallo (85. Thiel)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Schrötter, Bielig, Berger (72. Thomas), Siedler, Jüttner, Merker, Böttger, Kaschperk (63. Nachtwein), Prenz

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68