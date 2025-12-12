Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein BSV 79 Magdeburg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jan Theile der Torschütze (22.).

22. Minute BSV 79 Magdeburg auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

20 Minuten nach der Pause konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Horn (67. Ellrich), Spiering, Ngou, Klinzmann, Hartwig (67. Kokert), Heyse, Krüger, Glage, Yakhyaev, Gröschner

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Theile (83. Schneider), Fischer, Klawunn, Hildebrandt, Kutz (78. Zarek), Niemann, Alali Alhamad, Iyamu, Awal, Koopmann

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45