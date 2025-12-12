Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB 1906 Sangerhausen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

Patrick Olbricht traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (34.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen in Minute 49 2:0 in Führung

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Kern, Olbricht, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Hildebrandt, Scholz (79. Schulz), F. Stöhr, Schneider (90. Reiber), Lange (73. J. Stöhr), Schäffner, Weick (90. Hennig)

SC Bernburg: Friedrich – Schmidt, Lange (59. Raeck), Lange (88. Gohl), Giemsa, Krishteyn, Staat, Fahland (88. Heute), Krüger, Schauer, Becker (59. Hilmer)

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76