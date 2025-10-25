Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der BSV 79 Magdeburg gegenüber dem MSC Preussen machtlos und wurde 2:5 (1:1) besiegt.

2:5 – BSV 79 Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen MSC Preussen

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:1).

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz.

46. Minute BSV 79 Magdeburg gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Schon eine Minute darauf konnte Azad Kidw (Preussen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Wolde, Gröschner, Glage, Kokert (66. Baumann), Nsangou, Ellrich (77. Heyse), Bansemer, Krüger (77. Youdom Takaw), Spiering (56. Hilgendorf), Ngou

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo (63. Rezai), Farho, Preuss, El Zayat, Kompaniiets (84. Chebli), Dervishaj, Al Mounif, Al Mori (75. Kidw), Jahjah, Heinrich (63. Tischer)

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24