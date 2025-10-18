Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens von Coach Mario Katte aus dem Spiel mit dem Osterweddinger SV vom Platz.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer schlugen die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

In Minute 18 schoss Maurice Hertel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt in Minute 20 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Hertel (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Junge (53. Ninschkewitz), Günther (72. Zöbisch), Jakobs (77. Boese), Braunert, Ostwald, T. C. Stüber, Hamel (86. Dörner), Richter, Hertel, Kietzmann (55. Pflug)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Nölle (40. Hübler), Falkenberg, Embach (65. Weber), Krull, Iser, Reuter (46. Hermann), Dziobek (58. Suchanek), Klaus, Barkowski

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66