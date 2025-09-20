Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Coach Felix Narr aus dem Kräftemessen mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener waren den Gästen aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Dean Joel Dreiling das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Lukas Mai (12.) erzielt wurde.

TSV Niederndodeleben führt mit 2:0 – 12. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Silvio Gottschalk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (78.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling, Biermanski (64. K. Husnik), Jebsen (68. Ferl), Frank, Mai, Schott (76. Schädel), Nötzold, Ahlemann, Felgentreff (64. Bergmann), Lüddeckens (46. Gottschalk)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Zöbisch, Braunert (46. Brösel), Hertel, Stüber, Kietzmann, Hamel (79. Zahn), Ostwald (57. Kemp), Boese, Ninschkewitz (87. Junge)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65