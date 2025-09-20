Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem BSV 79 Magdeburg ein 5:4 (2:2)-Triumph über den Osterweddinger SV.

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (18.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Glage schoss und traf in der 20. Spielminute zum zweiten Mal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof schoss und traf in Minute 38. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Torben Hartwig traf in Spielminute 46. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig traf in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (89.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann (90. Youdom Takaw), Gröschner, Nsangou, Hartwig, Bansemer, Kasper, Yakhyaev (71. Hennig), Kokert (71. Nsien), Glage, Ellrich (76. Heyse)

Osterweddinger SV: Kiese – Schulze, Müller (79. Gebhardt), Iser, Embach (63. Magel), Nölle, Barkowski, Falkenberg, Nakoinz, Loof (55. Reuter), Koch

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43