Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – 74. Minute

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Hannes Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (84.). Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler, Gropius, Voelckel, Marks (86. Hrachowitz), Kloska (86. Thorand), Taube (81. Vorhölter), Fritz, Vasükov (70. Marth), Vogel (64. Schulze), Schlüter

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Alali Alhamad, Simon, Rasche, Kutz, Wegelin, Schulz, Oeding, Koopmann (80. Aldinar), Niemann, Klawunn

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43