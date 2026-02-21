Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Eilslebener SV vor 39 Zuschauern gegen den BSV 79 Magdeburg mit einem souveränen 7:1 (2:0) durch.

Eilsleben/MTU. Siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gäste aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV führt nach 15 Minuten 2:0

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur drei Minuten darauf konnte Til Weber (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Niebuhr, Derda, Badeleben, Haus, Köhler (60. Wittek), Matthies (60. Bockwoldt), Gerhardt (60. Weber), Bach, Stolte (60. Jakobs), Hampel (80. Roloff)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Njonou, Gröschner, Hartwig, Ellrich, Nsien, Kasper (85. Chahdali), Ngou, Klinzmann, Hilgendorf, Spiering

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39