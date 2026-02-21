Der SV 1889 Altenweddingen errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.

Fabian Richter (SV 1889 Altenweddingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Majed Al Mori den Ball ins Netz.

27. Minute SV 1889 Altenweddingen gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Al Mori den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (70.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Winkelmann (90. Gumtz), Richter, Zywotek (82. Rein), Harnau, Krüger, Tandel (72. Krause), Wendland, Dethlefsen, Schwarz

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Kidw (46. Norenko), Al Mori, Jibril, Preuss, Farho, Dervishaj, El Zayat, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Volkmer (70. Tischer)

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75