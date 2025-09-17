Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Andreas Heyse und sein Team BSV 79 Magdeburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

5:0 – BSV 79 Magdeburg in der Partie gegen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens deutlich überlegen

Magdeburg/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Yakhya Yakhyaev für Magdeburg traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Patrick Ellrich den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg führt mit 2:0 – 47. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Heyse im gegnerischen Tor. Philipp Glage traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 80. Spielstand 4:0 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Glage, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Krüger, Spiering (46. Glage), Nsangou, Wolde (75. Kasper), Horn, Ellrich (80. Heyse), Ngou, Yakhyaev (64. Kokert), Hartley (46. Klinzmann), Gröschner

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Stüber, Richter (57. Stüber), Schäfer, Kietzmann, Hertel (87. Baartz), Zöbisch (46. Pflug), Günther, Ninschkewitz, Boese (46. Hamel)

Tore: 1:0 Yakhya Yakhyaev (18.), 2:0 Patrick Ellrich (45.+2), 3:0 Philipp Glage (63.), 4:0 Philipp Glage (80.), 5:0 Philipp Glage (89.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Jens Kamin, Michael Bode; Zuschauer: 35