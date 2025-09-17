Ergebnis 3. Spieltag Eilslebener SV sichert sich engen 1:0-Erfolg gegen TSV Niederndodeleben
Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Eilslebener SV ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den TSV Niederndodeleben.
Eilsleben/MTU. Auf der Sportanlage- Platz 1 haben 136 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Eilslebener SV und dem TSV Niederndodeleben verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Eilsleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 3
Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben
Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Sacher (87. Duckstein), Falk, Haus, Badeleben (46. Matthies), Bockwoldt (66. Wittek), Köhler (46. Ruprecht), Jakobs (76. Weber), Pruhs, Willms
TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (57. Gottschalk), Nötzold, Ahlemann, Müller (73. Mai), Schott, Husnik (73. Bittner), Bergmann (57. Dreiling), Frank, Jebsen, Biermanski (73. Husnik)
Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136