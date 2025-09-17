Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Eilslebener SV ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den TSV Niederndodeleben.

Eilsleben/MTU. Auf der Sportanlage- Platz 1 haben 136 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Eilslebener SV und dem TSV Niederndodeleben verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Sacher (87. Duckstein), Falk, Haus, Badeleben (46. Matthies), Bockwoldt (66. Wittek), Köhler (46. Ruprecht), Jakobs (76. Weber), Pruhs, Willms

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (57. Gottschalk), Nötzold, Ahlemann, Müller (73. Mai), Schott, Husnik (73. Bittner), Bergmann (57. Dreiling), Frank, Jebsen, Biermanski (73. Husnik)

Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136