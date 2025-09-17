Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser I: Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Magdeburger SV Börde feiern. Vor 72 Zuschauern gewann das Team 8:0 (4:0).

Möser/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Rivalen aus Magdeburg ganze acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Willi Küllmey für Möser traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Burger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Küllmey der Torschütze (11.).

Doppelpack von Willi Küllmey bringt TSG Grün-Weiß Möser I 2:0 in Führung – Minute 11

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Strübing im gegnerischen Tor. Küllmey traf in Minute 32, Robin Kloska in Minute 41, Küllmey in Minute 51, Kevin Kloska in Minute 65 und Paul Swen Henning in Minute 89. Spielstand 7:0 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Bereits eine Minute später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 8:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Magdeburger SV Börde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Rick (56. Fähse), Jentzsch, K. Kloska (67. Eickhoff), Küllmey (56. Rölke), Sachs, R. Kloska, Rieche (64. Henning), Thiele (59. Nord), Karbe

Magdeburger SV Börde: König – Johne (62. Köhler), Rebone (46. Brussig), Rhode, Wesemeier, Gallert (46. Naumann), Fritsch, Rebone, Kreutzer, Blümel, Boeke (46. Beyer)

Tore: 1:0 Willi Küllmey (8.), 2:0 Willi Küllmey (11.), 3:0 Willi Küllmey (32.), 4:0 Robin Kloska (41.), 5:0 Willi Küllmey (51.), 6:0 Kevin Kloska (65.), 7:0 Paul Swen Henning (89.), 8:0 Finn Eickhoff (90.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Robin Groebke, Lennox Lenz; Zuschauer: 72