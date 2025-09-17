Dem VfL Halle 96 I (U19) glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

VfL Halle 96 I (U19) erkämpft einen Heimsieg gegen 1. FC Lok Stendal mit 2:0

Halle/MTU. Die 52 Besucher haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Stendal mit 2:0 (2:0) souverän.

Joshua Noel Ugoh (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

VfL Halle 96 I (U19) liegt in Minute 31 2:0 vorn

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Karl-Luis Bärwald den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (31.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – 1. FC Lok Stendal

VfL Halle 96 I (U19): – Danyi, Unthan, Ugoh (59. Khalid), Heute (86. Zabel), Prokein (73. Anteneh), Rayko, Lorenz (67. Witter), Bärwald, Onyedeke, Meyer

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Dimonenko (59. Loock), Ziekau, Wolff, Meinelt, Völzke (80. Koshyk), Braunschweig, Vinzelberg (84. Amiti), Bordizhenko (67. Paschke), Stoll

Tore: 1:0 Joshua Noel Ugoh (29.), 2:0 Karl-Luis Bärwald (31.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Wanja Pook; Zuschauer: 52