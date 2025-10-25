Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den SV 1889 Altenweddingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener waren den Gästen aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Alexander Felgentreff (TSV Niederndodeleben) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

TSV Niederndodeleben liegt in Minute 35 2:0 vorn

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Felgentreff (46. Bittner), Biermanski (73. Neumann), Schott, Ahlemann, Frank, Jebsen, Husnik (55. Mai), Müller (55. Bergmann), Gottschalk, Dreiling

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Mootz (53. Thielecke), Schwarz, Dethlefsen, Winkelmann (78. Thielecke), Schlieter, Harnau (73. Tschepe), Richter, Wendland, Zywotek (69. Krause), Deike (73. Rein)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112