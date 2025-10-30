Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half der SG 1919 Trebitz am Donnerstag nicht, als sie sich vor 69 Fans mit 0:3 (0:2) gegen den FC Stahl Aken geschlagen geben musste.

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Aken beobachten.

Rumen Rehsack (FC Stahl Aken) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Die Akener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Patrick Belger der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

35. Minute: SG 1919 Trebitz liegt 0:2 zurück

In der 58. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Pause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 verließen die Akener den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Gröber (58. Schneider), Preuß, Poenicke, Tawfik Kinani (71. Preßler), Oberländer, Krott (71. Howe), Kühne, Födisch, Kirschke, Bilke

FC Stahl Aken: Papsdorf – Müller, Abdul Awali, Mrachacz (46. Saalmann), Rehsack (64. Lippert), Belger (76. Teichmann), Dreßler, Hellmer (83. Kutscher), Knauth, Ufer, Mazurkevych (46. Korge)

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69