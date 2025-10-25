Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte einen überlegenen Erfolg über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener besiegten die Gäste aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Alexander Felgentreff (TSV Niederndodeleben) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – 35. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Jan Frank, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Dreiling, Schott, Felgentreff (46. Bittner), Biermanski (73. Neumann), Ahlemann, Husnik (55. Mai), Müller (55. Bergmann), Gottschalk, Jebsen, Frank

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Mootz (53. Thielecke), Wendland, Schlieter, Winkelmann (78. Thielecke), Deike (73. Rein), Zywotek (69. Krause), Richter, Harnau (73. Tschepe), Schwarz

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112