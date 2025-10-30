Fußball-Verbandsliga: Am Donnerstag war der SC Bernburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde mit 1:3 (1:2) vom Platz gefegt.

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 hinnehmen. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Cedrik Staat für Bernburg traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niklas Mieth den Ball ins Netz (7.).

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Streithoff, Krishteyn (46. Bichtemann), L. Lange, Staat, Krüger, Schmidt (70. Heute), Becker (44. Hilmer), Schauer, Raeck, F. Lange

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Werthmann, Barabasch, Sparfeld, Friebe (90. Savrii), Pälchen (87. Schmitkamp), Girke (81. Thomas), Biriuk (73. Von Zansen), Mieth, Erdmann (62. Baumgart)

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128