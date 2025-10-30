Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Dölau mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 107 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Donnerstag den 107 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Bruno Weick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (57.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Kern, Hildebrandt, Schneider, Sonnenberg (75. Reiber), Worch, Olbricht, Weick, Scholz (73. Husung), Schäffner, Schulz (26. Stöhr)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Kreideweiß, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Redmann (68. Hermann), Lippoldt, Hensen (63. Haensch), Giese, Burghardt, Gros, Groß

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107