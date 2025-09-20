Einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV fuhr der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tom Robin Koch (18.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg und Osterweddinger SV – 1:1 in Minute 18

1:1. Der BSV 79 Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Philipp Glage traf in der 20. Minute noch einmal. So leicht ließen sich die Osterweddinger aber nicht unterkriegen. Mathias Loof versenkte den Ball in Spielminute 38. Gleichstand. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Torben Hartwig traf in der 46. Minute. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Hartwig schoss und traf in Spielminute 87 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (89.). Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Glage, Kasper, Nsangou, Bansemer, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Hartwig, Ellrich (76. Heyse), Gröschner, Yakhyaev (71. Hennig), Kokert (71. Nsien)

Osterweddinger SV: Kiese – Falkenberg, Nakoinz, Barkowski, Nölle, Iser, Embach (63. Magel), Koch, Loof (55. Reuter), Müller (79. Gebhardt), Schulze

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43