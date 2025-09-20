Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Thomas den Ball ins Netz.

SV Romonta 90 Stedten Kopf an Kopf mit FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 41

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte sich ins Zeug und erlangte einen Vorsprung. Nils Grünhage traf in Minute 44 per Strafstoß. So einfach ließen sich die Köther jedoch nicht abhängen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in Spielminute 53 zum zweiten Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter schoss und traf in Spielminute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (90.+3). Die Mansfelder sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker (72. Pfautsch), Nachtwein, Prenz, Kaschperk (25. Thomas), Bielig, Siedler (82. Berger), Höher, Schrötter, Lindau, Grünhage

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou, Becker, Ishchenko, Räber Cruz (77. Fritsch), Dzwonik, Paquo, Winter (83. Richter), Finze, Marschall, Passou Bitalounani (46. Krause)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40