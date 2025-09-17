Fußball-Landesklasse 2: Am Mittwoch setzte sich der Gastgeber MSC Preussen vor 1.433 Zuschauern gegen den SV Groß Santersleben I mit einem souveränen 7:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. 7:1 (3:1) in Preussen: Ganze sieben Bälle hat das Team von Alexander Daul, der MSC Preussen, am Mittwoch im Tor der Besucher aus Groß Santersleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ihab El Zayat für Preussen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Besim Gjoci der Torschütze (36.).

2:0 Vorsprung für MSC Preussen – 36. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSC Preussen steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Justin Volkmer kam rein für Majed Al Mori und Illia Kompaniiets für Artem Kulinich. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Shahin Farho, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (86.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Tischer, Al Mori (70. Volkmer), Gjoci (60. Hussen Gahdo), Haxhiu, El Zayat, Kulinich (70. Kompaniiets), Chebli (60. Jibril), Norenko (70. Farho), Preuss

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Otto, Delleh (38. Eftindjioski), Al Houri, Tafere, Alicke (61. Fateh), Adjioski (46. Pina Fernandes), Ilijoski, Madaus, Qorbani

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433