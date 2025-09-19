Der Zörbiger FC sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Zörbiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Torsten Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zörbiger Mannschaft erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Seliger, Deidok, Lindemann (46. Teichert), Gansen, Schmidt, Kleewein (75. Schönburg), Hempel, Matthias, Schindler (84. Janders)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dittrich, Aleithe (51. Harm), Dieske, Gerlach, Bukenya, Görlitz, Kasten, Seidewitz (83. Herrmann), Angermann (80. Schmidt), Boettcher

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170