Eine Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen haben sich am Freitag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

34 Minuten nach der Pause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (79.). Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Petraj, Siebald, Stoye (76. Kolle), Obeid, Schlegel, Schulze, Horlbog

SG Reußen: Harre – Besser, Hurt, Flaschina, Drewlo, Broda, Schulz, Förderreuther (50. Schinköthe), Benze, Schicha, Herrmann

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115