Der Eilslebener SV hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:4 (0:4).

Simon Moratschke (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Moratschke den Ball ins Netz (18.).

Eilslebener SV liegt 0:2 zurück – 18. Minute

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Eilsleben-Torwart nicht verhindern (35, 36.). Der Vorsprung des TSG Grün-Weiß Möser I schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Fabian Dilge kämpfte weiter und in Minute 71 gelang Christian Falk endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Eike Pruhs den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Eilslebener aber nicht mehr einholen. In Spielminute 92 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein. Der Eilslebener SV hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Eilslebener SV: Bergeest – Derda (10. Bockwoldt), Hasse, Sengewald, Weber, Sacher, Pruhs, Haus, Falk, Badeleben (27. Roloff), Matthies (42. Köhler)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska (71. Fähse), Jentzsch, Pilz, Eickhoff (64. Nord), Sachs, Rick, Kloska, Thiele (64. Rieche), Moratschke, Küllmey

Tore: 0:1 Simon Moratschke (3.), 0:2 Simon Moratschke (18.), 0:3 Simon Moratschke (35.), 0:4 Kevin Kloska (36.), 1:4 Christian Falk (71.), 2:4 Eike Pruhs (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lukas Haffke; Zuschauer: 115