Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Groß Santersleben I einstecken.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen (40.). In Minute 44 leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Yul Kilian Boeke den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

35 Minuten nach der Pause konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Boeke (67. Brussig), Wesemeier, L. Rebone, Müller, Rhode, Fritsch (60. Lange), Blümel, Gallert (72. M. Rebone), Wolff, Schüßler

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Eftindjioski (74. Al Houri), Qorbani, Adjioski, Madaus, Banas, Madaus (88. Desale), Ilijoski, Tafere (86. Alicke), Kitanoski, Otto (90. Hahn)

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15