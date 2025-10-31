Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Eilslebener SV.

Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 128 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen dem MSC Preussen und dem Eilslebener SV verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Jibril, Gjoci (80. Kidw), Al Mori (46. Chebli), Farho, El Zayat, Dervishaj, Tischer, Jahjah, Preuss, Rezai (68. Hussen Gahdo)

Eilslebener SV: Bergeest – Willms, Stolte (65. Weber), Badeleben (65. Köhler), Falk, Reber, Hampel (85. Duckstein), Sacher, Derda (6. Bockwoldt), Jakobs, Haus

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128