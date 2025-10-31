Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein SV Fortuna Magdeburg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SV Fortuna Magdeburg und die VfB Germania Halberstadt A1 am Freitag vom Platz gegangen. 42 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Finn Luca Stemmler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Halberstädter zu erreichen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher (63. Al-Chuaibi), Rößner (63. Anwaar), Czerwenka, Telch (85. Shaqiri), Kirchhoff (79. Starikovskiy), Lenze, Mensing (90. Tapsoba), Fleck, Meister, Nyarko

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader, Schürmann, Rheinschmitt (81. Naujoks), Ucke, Stender (87. Leube), Leopold, Stemmler, Simon, Knoche (63. Schneider), Lancine

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42