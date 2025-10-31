Der SSV 80 Gardelegen U19 errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze.

SSV 80 Gardelegen U19 siegt zu Hause mit 3:1 gegen NSG Ohre Spetze

Gardelegen/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SSV 80 Gardelegen U19 nach einem deutlichen Rückstand die NSG Ohre Spetze mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Nick Engel traf für die NSG Ohre Spetze in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In Minute 42 war es vorbei mit der Führung für die Flechtinger. Unfreiwillig beförderte Maximilian Stefan Pfarre den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand.

42. Minute SSV 80 Gardelegen U19 auf Augenhöhe mit NSG Ohre Spetze – 1:1

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt, Kuthe, Majewski, Roitsch, Schubert, M. Linow, Teßmer, Peters, Wannagat, Hirschfeld

NSG Ohre Spetze: Wirth – Metaj, Arnold, Scharenberg, Buthut, Meyer, Engel, Wehrmeister, Pfarre, Möbbeck, Bethge

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30