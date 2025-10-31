Der SC Freital errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 730 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 730 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Bautzen durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Moritz Herold für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Freitaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor durch Finn Heidler erzielt.

SC Freital baut Vorsprung auf 2:0 aus – 28. Minute

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Louis Menz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Schiemann (62. Schulze), Fluß (62. Weidauer), Herold (70. Michael), Frenzel, Menz, Heidler (81. Ohnesorge), Wermann (70. Tänzer), Von Brezinski, Horschig, Adler

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Noack, Schröder, Hennig, Kloß (46. Orosz), Haustein (68. Hanisch), Gerhardi, Zech (81. Böhme), Hentsch (68. Noack), Rohlik, Käppler (23. Rohlik)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730