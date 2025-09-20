Einen 4:3 (0:3)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). In einer schlagartigen Wende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem klaren Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Dann verbuchten die Sülzetaler noch einen Erfolg. Florian Dethlefsen traf in der 39. Spielminute zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner rückten schrittweise vor. David Abraham traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Graupner, Felgenhauer, Hennings, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Telge (46. Wildenhof), Gläser (90. Böttcher), Abraham (90. Moushfiq), Spilgies (46. Unger), Pakebusch

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Tschepe, Harnau (60. Thielecke), Deike (22. Selent), Winkelmann, Dethlefsen, Rein (53. Mootz), Hanft (77. Thielecke), Krüger, Sedlak (60. Wendland), Schwarz

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104