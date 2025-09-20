Der BSV 79 Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (2:2)-Erfolg gegen den Osterweddinger SV.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

1:1. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Glage versenkte den Ball in Minute 20 noch einmal. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mathias Loof versenkte den Ball in der 38. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Torben Hartwig versenkte den Ball in Spielminute 46. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig versenkte den Ball in Minute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (89.). Die Magdeburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsangou, Kokert (71. Nsien), Gröschner, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Ellrich (76. Heyse), Bansemer, Glage, Yakhyaev (71. Hennig), Kasper, Hartwig

Osterweddinger SV: Kiese – Nakoinz, Müller (79. Gebhardt), Schulze, Nölle, Falkenberg, Loof (55. Reuter), Iser, Embach (63. Magel), Koch, Barkowski

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43